أعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وأضافت أن "النشرة الشهرية الصادرة من سومو أشارت إلى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و( 532 ) الفا و (427) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 287) الفا و( 165 ) برميلا ، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت (325) الف و(319) برميلا".
وأوضحت النشرة، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 438) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 351 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 76 ) الف برميل ، والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (11) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 13.801 ) دولارا".
كانت هذه تفاصيل خبر النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.