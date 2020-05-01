النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة لشهر نيسان

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (103) مليونا (144) الفا و( 911 ) برميلا ( مائة وثلاثة مليونا ومائة واربعة واربعون الفا وتسعمائة واحدى عشر برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من (1) مليار و(423) مليونا و (499 ) الف دولار (واحد مليار واربعمائة وثلاثة وعشرون مليونا واربعمائة وتسعة وتسعون الف دولار )".وأضافت أن "النشرة الشهرية الصادرة من سومو أشارت إلى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (100) مليونا و( 532 ) الفا و (427) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 287) الفا و( 165 ) برميلا ، أما الكميات المصدرة الى الاردن فبلغت (325) الف و(319) برميلا".

وأوضحت النشرة، أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 438) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 3 ) ملايين و( 351 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 76 ) الف برميل ، والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (11) الف برميل، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 13.801 ) دولارا".

