صحة الكرخ توجه رسالة لاهالي الشعلة: كورونا سينتشر بينكم اسرع من النار بالهشيم

وجه مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، رسالة تحذيرية الى اهالي منطقة الشعلة ببغداد.

وقال الحجامي في رسالته التي اطلعت الخليج 365، نسخة منه "اهلنا في مدينة الشعلة وما حولها.. اسمعوا نصيحة محب لكم، اذا بقيتم على هذا الوضع فسوف ينتشر المرض بينكم اسرع من النار في الهشيم".

يذكر ان دائرة صحة الكرخ اعلنت قبل قليل عن تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا خلال اليوم.