الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على شركة عراقية

ذكرت وسائل اعلامية، ان وزارة الخزانة الاميركية فرضت عقوبات على شركة عراقية.

وقالت العربية في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "وزارة الخزانة الاميركية فرضت عقوبات على شركة عراقية بتهمة التعامل مع فيلق القدس"، مبينا ان "هذه الشركة ساهمت مع الحرس الثوري الايراني في تهريب اسلحة".

واضافت ان "الوزارة فرضت ايضا عقوبات على احد العراقيين لعلاقته بفيلق القدس"، مشيرة الى ان "وزارة الخزانة اكدت ان النظام الايراني لا يزال يفضل تمويل الارهاب الدولي على مصلحة شعبه".