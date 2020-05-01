'ليس ضمن تشكيلات الحشد'.. التربية تطالب الصيدلي باعادة سيارات استخدمها فوج (24)

طالبت وزارة التربية، الجمعة، مكتب النائب محمد اقبال الصيدلي باعادة 13 سيارة الى الوزارة، استخدمها فوج (24) مؤقتا في الموصل. وبحسب وثيقة صادرة من وزارة التربية وموجهة الى امانة مجلس النواب وتضمنت "سبق وان تمت مفاتحة الحشد الشعبي فوج 24 بمركز الموصل باعادة 13 سيارة مدرجة تفاصيلها ادناه والتي استلمت من قبل الفوج للاستخدام المؤقت". واضافت ان "هيئة الحشد اجابتنا بان الفوج اعلاه ليس ضمن تشكيلات الحشد"، مشددة على "ضرورة اعادة السيارات المشار اليها انفا الى مقر الوزارة بالسرعة الممكنة". Advertisements وطالبت الوزارة "مكتب النائب محمد اقبال الصيدلي باعادة السيارات".

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