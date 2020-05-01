صحة النجف تعلن مغادرة 230 ملامسا الحجر الصحي

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الجمعة، عن مغادرة 230 شخصاً ملامساً من الحجر الصحي.
وأكد مدير عام دائرة الصحة رضوان الكندي بحسب البيان، أن "هؤلاء الوافدين امضوا مدة الحجر الصحي البالغة 14 يوما في الاماكن المخصصة للحجر الصحي في فندقي السفير ودار ضيافة مسلم بن عقيل (ع) المتبرع بهما من امانة مسجد الكوفة المعظم لهذا الغرض"، مبينا انه "من بين المغادرين 156 ملامسا لـ 17 حالة مؤكدة و 74 وافداً من سبع دول وجميعهم بصحة جيدة ودون اعراض مرضية".
من جانبه، اوضح مدير شعب الامراض التنفسية في قسم الصحة العامة ليث الموسوي ان "جميع المغادرين لأماكن الحجر الصحي امضوا المدة المقررة حسب اللوائح الصحية الدولية وكانوا بضيافة الدائرة على مدى اربعة عشر يوماً"، مؤكداً ان "الوافدين قادمين من سبع دول وموزعين على النحو التالي :- ايران 28 ، تركيا 18، ماليزيا ، 8 مصر ، 9دبي ، 4 الهند 5 ،السعودية 2".
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