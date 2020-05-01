مسؤول تايواني يكشف تطورات صحة زعيم كوريا الشمالية

كشف مسؤول تايواني بارز عن أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، "مريض"، وأن هناك خطط طوارئ موضوعة حال حدوث فراغ في السلطة.

جاء ذلك في تصريحات للمدير العام لمكتب الأمن القومي التايواني، تشيو كو-تشنج، خلال اجتماع، الخميس، وفق تقرير أوردته صحيفة "تايوان نيوز" الصادرة باللغة الإنجليزية

وفي ظل التقارير الإعلامية الأخيرة التي تحدثت عن مرض كيم الشديد أو حتى وفاته، قال تشيو إنه "مريض" فقط.

وعند الضغط على تشيو بالأسئلة حول ما إن كان زعيم كوريا الشمالية لا يزال على قيد الحياة، ضحك المدير العام لمكتب الأمن القومي فقط، وتفادى الإجابة عن السؤال، قبل سؤاله عن خطط الطوارئ المحتملة.

لكنه قال إنه لا يود مناقشة الوضع في كوريا الشمالية أكثر من ذلك علنًا؛ إذ إن ذلك يعرض مصدر معلوماتهم للخطر، مؤكدًا وجود خطط تشريعية من أجل صراع محتمل على السلطة حال وفاة الزعيم المثير للجدل، دون تفاصيل.

كانت عدة تقارير إخبارية قد تحدثت عن أن زعيم كوريا الشمالية في حالة صحية سيئة، أو ربما توفي بعد إجراء جراحة في القلب.

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وأثيرت التكهنات بشأن زعيم كوريا الشمالية بعد تغيبه عن احتفالية عيد ميلاد جده الراحل كيم إل سونج، مؤسس البلاد، في 15 أبريل/نيسان.

وفي وقت سابق، وصف رئيس جمعية الصداقة الكورية التقارير الإخبارية المتداولة بشأن الحالة المرضية الشديدة لكيم جونج أون بأنها غير صحيحة، بحسب وكالة "بلومبرج".

وقال أليخاندرو كاو دي - بينوس، الذي يترأس منظمة تقول إنها تتلقى معلومات رسمية من كوريا الشمالية، في تدوينة عبر "تويتر"، إن "هذه المعلومات حول الحالة الصحية الخطيرة لكيم جونج أون غير صحيحة وخبيثة"، فيما لم يشر إلى مصدر معلوماته.

والأسبوع الماضي، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، أن واشنطن "تدرس معلومات" تفيد بأن كيم "في خطر شديد بعد عملية جراحية"، دون أن تشير إلى ما إذا كانت "المعلومات" المذكورة تستند إلى مقال صحيفة "إن كي دايلي" التي يديرها منشقون كوريون شماليون.

غير أن المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية قال في بيان: "ليس لدينا ما نؤكده، ولم يتم رصد أي حركة خاصة في كوريا الشمالية".

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول كوري جنوبي كبير، لم تسمه، قوله إن المعلومات عن الحالة الصحية لكيم "غير صحيحة".

وبدوره، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التقارير التي أفادت بتدهور صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "غير صحيحة".