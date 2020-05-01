تخفيف إجراءات العزل في "هوبي" الصينية بؤرة تفشي كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مقاطعة هوبي، وسط الصين، خفض مستوى الطوارئ اعتبارا من غد السبت في أحدث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وكتبت لجنة الصحة في المقاطعة، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا، على حسابها بموقع وي تشات للتراسل اليوم الجمعة: تقرر خفض المستوى من أعلى درجة إلى ثاني أعلى درجة اعتبارا من الثاني من مايو/أيار.

وهوبي هي آخر مقاطعة صينية تخفض مستوى الطوارئ، وهو ما يعد إنجازا كبيرا في مكافحة الصين لجائحة كورونا.

ويعتقد أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان عاصمة الإقليم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن يانغ يون يان، نائب حاكم هوبي قوله: إن الإقليم سيعدل أيضا إجراءات الوقاية والمكافحة بعد خفض مستوى الطوارئ.

ولم يذكر تقرير الوكالة التعديلات التي ستجرى.

ولم يعلن إقليم هوبي تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا على مدى 27 يوما حتى نهاية يوم 30 أبريل/نيسان المنصرم.

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وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي أمس منها أربع حالات انتقلت فيها العدوى محليا.

من ناحية أخرى، بدأت الفلبين اليوم الجمعة، تخفيف تدابير الإغلاق المفروضة في البلاد منذ نحو شهرين، رغم استمرار ارتفاع أعداد المصابين والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخففت الحكومة تدابير الحجر الصحي في المناطق التي يوجد بها عدد قليل من الإصابات، حيث سيسمح لسكان هذه المناطق بالذهاب إلى أعمالهم، كما سيتم إعادة تشغيل النقل العام والمؤسسات التجارية، وبينها مراكز التسوق، ولكن بسعة منخفضة.

وفرضت السلطات الفلبينية تدابير الإغلاق أو ما يطلق عليه "الحجر الصحي المجتمعي المعزز" لأول مرة منتصف مارس/آذار الماضي، على كامل جزيرة لوزون، حيث تقع العاصمة مانيلا التي يقطنها حوالي 57 مليون شخص، أي نصف سكان الفلبين.

وأعلنت وزارة الصحة في الفلبين الجمعة، تسجيل 284 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 8772 حالة، فضلا عن ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 579 حالة، عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

في المقابل، مددت الحكومة الهندية الجمعة أكبر إغلاق في العالم لمكافحة تفشي كوفيد-19 لأسبوعين بعد انقضاء مهلته في الرابع من مايو/أيار، لكنها أكدت أنها ستخفف القيود في بعض المناطق.



وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأنه في ظل "التحسّن الكبير في وضع كوفيد-19"، سيتم تخفيف القيود بشكل "ملحوظ" في المناطق التي سجّلت إصابات قليلة أو لم تسجّل أي حالات على الإطلاق.