تراجع عن وضع لوحة من الفسيفساء لبوتين بكنيسة للجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رجل دين روسي بارز، الجمعة، التراجع عن خطة لوضع لوحة ملونة من الفسيفساء لفلاديمير بوتين في كنيسة أنشئت حديثا مهداة للجيش؛ امتثالا لموقف الرئيس.
وقال الأسقف الأرثوذكسي ستيفان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس: إن صور اللوحة الواردة في التقارير الإخبارية التقطت بينما كان العمل الفني قيد التنفيذ.
ويظهر في لوحة الفسيفساء بوتين وغيره من كبار المسؤولين، مثل وزير الدفاع سيرجي شويجو، وتحتفي اللوحة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.
وكان المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق الأسبوع الجاري: إن الرئيس اعتبر أنه من السابق لأوانه أن يتم وضع صورة له على أثر مقدس.
وامتثلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لموقف بوتين في هذا الشأن. وقال الأسقف ستيفان: "وفقا لمقترح رئيس الدولة، قرر المجلس الفني عدم وضعها".
ومن المقرر أن تنتهي أعمال البناء في الكنيسة الواقعة بمتنزه باتريوت بضاحية كوبينكا في موسكو، الأسبوع المقبل، وبالتحديد يوم عيد النصر الذي يمثل الذكرى الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.
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