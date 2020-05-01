جو بايدن ينفي اتهامات مساعدة سابقة له بالاعتداء الجنسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المرشح الديموقراطي إلى البيض البيت جو بايدن نفى المرشح الديموقراطي إلى البيض البيت جو بايدن رسمياً الجمعة اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهتها إليه مساعدة سابقة، في قضية تعود إلى التسعينيات. وأكد نائب الرئيس الأميركي السابق في بيان شخصي أنّ "هذه (الادعاءات) غير صحيحة. لم يحصل ذلك أبداً".

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