شكرا لقرائتكم الدنمارك تحاكم متهماً بالتجسس وتنفيذ اغتيالات لصالح إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت، الجمع،ة في روسكيليه غرب كوبنهاغن محاكمة نرويجي من أصل إيراني متهم بالتجسس وبمحاولة قتل في الدنمارك لحساب إيران.

ويتهم الرجل البالغ 40 عاما بالتخطيط لاغتيال إيراني في المنفى في الدنمارك هو زعيم "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، على ما قال المدعي العام سورن هاربو أمام المحكمة.

ويشتبه في أن المتهم الذي ينفي أن يكون أقدم على ذلك، أجرى عمليات تجسس في الدنمارك "بناء على أوامر وتعليمات من أجهزة الاستخبارات الإيرانية" على ما جاء في البيان الاتهامي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

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كما أنه متهم بالتقاط صور وتصوير مشاهد في محيط منزل زعيم الحركة مدة ثلاثة أيام في أيلول/سبتمبر 2018.

ولإفشال المخطط، نفذت الاستخبارات الدنماركية والشرطة، عملية واسعة في 28 أيلول/سبتمبر 2018، شلت البلاد مدة ساعات عدة.

وتعتبر السلطات الدنماركية أن الهجوم المخطط له أتى بإيعاز من النظام الإيراني ردا على هجوم في منطقة الأهواز في جنوب غرب إيران قتل فيه 24 شخصا في أيلول/سبتمبر 2018.

ونفت إيران رسميا أن تكون خططت لهجوم في الدنمارك. ويتوقع أن يصدر الحكم في نهاية حزيران/يونيو المقبل.