أم الشهيد أحمد حامد تودع ابنها وتقبل رأسه وسط دموع وهتافات الحضور

أحمد أبو عقيل ودعت أم الشهيد أحمد حامد محمد عبدالنبي ابنها وقبلت رأسه وسط دموع وهتافات الحضور ، حيث شييع الآلاف من أهلي البحيرة جثمان البطل الشهيد ابن عزبة 5/ 3 التابعة لقرية كوم أشو بمنطقة أبيس بمركز كفر الدوار لمثواه الأخير، والذي استشهد أمس الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء، لينضم لكتيبة الشهداء التى تقدمها القوات المسلحة الباسلة من خيرة أبنائها من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه.

وشارك في الجنازة المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار والعقيد هيثم الصيفى نائب المستشار العسكرى والعميد أشرف جاد عبد الكريم من قيادات الجيش الثانى الميدانى وأعضاء مجلس النواب عن كفر الدوار.

وقدم السكرتير العام، واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، ونقلوا عزاء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لهم والذى يشهد في التوقيت نفسه جنازة الشهيد مجند محمد عبد العزيز الجوهرى بكوم حمادة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

واحتشد الآلاف من أهالي القرية ولفيف من الضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن القرية وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.

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