المتحدث العسكري: القضاء على عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة بشمال سيناء

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إنه إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إستهداف عدد (2) فرد تكفيرى شديدى الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكى وكمية من الذخائر .

هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن .

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أمس الخميس عن انفجار عبوة ناسفة انفجرت يوم الخميس، بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد في شمال سيناء، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأضاف في بيان له: “وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره”.