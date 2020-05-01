دياب و وزني يوقعان على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان

وقّع رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ و​وزير المالية​ ​غازي وزني​ اليوم طلب مساعدة ​صندوق النقد الدولي​ ل​لبنان​. وتحدّث الرئيس دياب عن هذه الخطوة. وأشار إلى أن"هذه اللحظة مفصلية في ​تاريخ لبنان​، حيث بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة. بالأمس أقرّ مجلس الوزراء البرنامج الإصلاحي للبنان، واليوم وقّعت رسالة إلى صندوق النقد الدولي من أجل طلب مساعدته. إن شاء الله تكون هذه نقطة التحوّل في المسار الإنحداري للواقع المالي والإقتصادي للبنان".

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