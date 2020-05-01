الهند تمدد الإغلاق لأسبوعين مع تخفيف بعض القيود

أعلنت الحكومة الهندية الجمعة تمديد أكبر إغلاق في العالم لمكافحة تفشي كوفيد-19 لأسبوعين بعد انقضاء مهلته في الرابع من أيار/مايو، لكنها أكدت أنها ستخفف القيود في بعض المناطق.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان أنه في ظل "التحسّن الكبير في وضع كوفيد-19"، سيتم تخفيف القيود بشكل "ملحوظ" في المناطق التي سجّلت إصابات قليلة أو لم تسجّل أي حالات على الإطلاق.
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