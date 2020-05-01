الأقليات العرقية أكثر عرضة للوفاة بـ(كورونا)

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نصر المجالي: كشف تحليل لسجلات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS أن البريطانيين السود والآسيويين أكثر عرضة مرتين للوفاة من فيروسات التاجية من البيض.

ووجد تقرير معهد الدراسات المالية (IFS) وهو أحد المصادر الموثوقة أن معدل الوفيات بين البريطانيين من أصل أفريقي الأسود كان ثلاثة أضعاف معدل السكان البريطانيين البيض.

وقال التقرير إن الوفيات بين الباكستانيين كانت أعلى بـ 2.7 مرة، وبالنسبة للأشخاص من أصل البحر الكاريبي، كان معدل الوفيات أعلى بـ 1.8 مرة.

وتعيش العديد من مجموعات الأقليات بشكل غير متناسب في مدن مثل لندن وبرمنغهام، والتي سجلت المزيد من حالات COVID-19. لكن التقرير قال إن معظم الأقليات العرقية هي أيضا أصغر في المتوسط من السكان ككل، مما يجب أن يجعلهم أقل عرضة للخطر.

مكتب الاحصاءات

ويأتي نشر التقرير مع ما كشفه تقرير منفصل عن أن الأشخاص الذين يعيشون في الأجزاء الأكثر فقراً في إنكلترا وويلز يموتون بسبب فيروس كورونا بأكثر من ضعف معدل أولئك الذين يعيشون في المناطق الغنية.

وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أن المناطق الأكثر حرمانا عانت 55 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص، مقارنة مع 25 حالة وفاة في أغنى المناطق.

نسب وفيات الاقليات في الخدمات الصحية في انكلترا

وقال معهد الدراسات المالية IFS إنه "من غير المحتمل" أن يكون هناك تفسير واحد للوفيات الأعلى، لكنه أشار إلى أن الأقليات من المرجح أن يكونوا عمالا رئيسيين في مختلف المجالات.

ومن بين جميع الأفارقة السود في سن العمل، فإن ثلثهم يعملون في هذه الأدوار الرئيسية أكثر بنسبة 50 في المائة من السكان البريطانيين البيض ، وفقًا لمركز أبحاث معهد الدراسات المالية.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يكون عمل الرجال الباكستانيون والهنود والأفارقة 90 في المائة و 150 في المائة و 310 في المائة في الرعاية الصحية أكثر من الرجال البريطانيين البيض، على التوالي.

البنغاليون

ويقول التقرير إن ثلثي الرجال البنغلاديشيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا يعانون من حالة صحية طويلة الأجل من شأنها أن تعرضهم لخطر الإصابة بالعدوى بشكل خاص.

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وأضاف أن العامل المحتمل الآخر وراء معدلات الوفيات المرتفعة بشكل غير متناسب قد يكون المشاكل الصحية الكامنة.

وقال روس وارويك، وهو اقتصادي باحث في معهد الدراسات المالية IFS ومؤلف مشارك للتقرير: "عندما تفسر حقيقة أن معظم مجموعات الأقليات صغيرة نسبيًا بشكل عام، فإن عدد الوفيات يبدو غير متناسب في معظم مجموعات الأقليات العرقية".

ونوه إلى أنه "من غير المحتمل أن يكون هناك تفسير واحد هنا وقد تكون العوامل المختلفة أكثر أهمية للمجموعات المختلفة وعلى سبيل المثال، في حين أنه من المرجح أن يتم توظيف الأفارقة السود بشكل خاص في أدوار العمال الرئيسية التي قد تعرضهم للخطر، يبدو أن البنغاليين الأكبر سنا معرضون للخطر على أساس الظروف الصحية الأساسية".

ملفت للنظر

ومن جهته، قال البروفيسور تيم كوك، الأستاذ الفخري في التخدير في جامعة بريستول: "إن العدد الكبير غير المتناسب للعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الذين يموتون من Covid-19 ملفت للنظر، لذا أرحب بالأنباء التي تفيد بأن هيئة الخدمات الصحية في إنكلترا أوصت بتحديد هؤلاء الأفراد يحتمل أن تكون في خطر أكبر".

وأضاف: "أظهر تحليلنا أن 60 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي هم أفراد من الأقليات الآسيوية والافريقية العرقية التي يطلق عليها اختصارا اسم BAME".

ومن جهتها، دعت الكلية الملكية للجراحين RCS إلى إزالة العاملين في الخدمات الصحية الوطنية من مجموعات السود أو الأقليات العرقية من الخطوط الأمامية حيث يشير المزيد من الأدلة إلى أنهم أكثر عرضة للفيروس.

وقال البروفيسور نيل مورتنسن، الرئيس المنتخب للكلية الملكية للجراحين، إن الخبراء توصلوا إلى أن ما يقرب من ثلثي موظفي NHS الذين قتلوا من قبل Covid-19 هم من مجموعات عرقية ويجب حمايتهم.

توجيهات

يشار إلى أن هيئة الخدمات الصحية في إنكلترا NHS England كانت أصدرت توجيهات جديدة إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد تطلب فيها من موظفي BAME "تقييم المخاطر" على أساس "وقائي" ومن المحتمل أن يتم إخراجهم من المناطق عالية الخطورة إذا كانوا يعتبرون "ضعفاء وهدفا للفيروس". كما دعت التوجيهات إلى وجوب أن يحصلوا أيضًا على أولوية الوصول إلى معدات الوقاية الشخصية.

وقد أظهرت الأرقام أن 63 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية الذين ماتوا بسبب الفيروس التاجي هم أكثر من 100 شخص، وكان أول عشرة أطباء في المملكة المتحدة يموتون من فيروس كورونا جميعهم من خلفية عرقية، مع العديد من المولودين في الخارج.

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يذكر أن نحو واحد من كل خمسة من موظفي الخدمة الصحيةNHS البالغ عددهم 1.3 مليون شخص ينتمون إلى أقليات عرقية. ولكن في المدن الكبرى مثل لندن وبرمنغهام ومانشستر، تقترب بعض اعدادهم من نصف جميع العاملين من هذه المجموعات، حيث أن إبعاد العديد منهم عن أدوارهم التي يقومون بها حاليا سيضع ضغطًا كبيرًا على بقية القوى العاملة.

وسيتمكن موظفو الخدمات الصحية من مختلف الأقليات العرقية وأسرهم أيضًا من الوصول إلى الاختبار في غضون الأيام الخمسة الأولى من ظهور أي أعراض، كما أن أي شخص يحتاج إلى قناع FFP3 - الذي يوفر حماية أكبر من القناع الجراحي العادي سيتم دعمه ليخضع للاختبار المناسب في أقرب وقت بقدر الإمكان.

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