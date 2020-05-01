شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان يطالب باستراتيجية عمل المحليات بعد انقضاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جون طلعت، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية حول استراتيجية استمرار عمل المحليات بنفس كفاءة الفترة الحالية بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا.

وأشار النائب، إلى أن الوحدات المحلية نجحت منذ بداية أزمة فيروس كورونا في تغيير الصورة الذهنية السلبية عنها فيما يتعلق بالبيروقراطية والفساد والتراخي في التعامل مع الأزمات.

وقال طلعت: فيروس كورونا بالرغم مما عانته مصر مثل باقي دول العالم، إلا أنه كشف الدور الحقيقي للوحدات المحلية التي قامت بجهود كبيرة في تنفيذ ومتابعة إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة تداعيات الفيروس المستجد.

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وأوضح أن المحليات لم يقف دورها عند تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى، بينما لعبت دورا أخر تمثل في مواجهة محاولات التعدي على أراضي الدولة وكذلك البناء المخالف وغيرها من الملفات التي تم إدارتها بكل كفاءة واقتدار.

وأكد جون طلعت، أن هذا الأداء المتميز يدفع إلى ضرورة أن تعمل هذه الإدارات بنفس الكفاءة، خصوصا بعدما أثبتت أن دورها لا غنى عنه في مساندة الدولة وقت الأزمات لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة وكوادر مؤهلة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بإعداد استراتيجية متكاملة لخطة العمل بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا، بحيث نضمن استمرار نفس الأداء والكفاءة في التنفيذ والمراقبة.