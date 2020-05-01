شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على المطاعم وشن حملات مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على المطاعم، وذلك بعد وقائع ضبط كميات من اللحوم الفاسدة التى تم ضبطها فى عدد من المطاعم فى مختلف المحافظات، والتى تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، وتنعكس من الناحية الأخرى على الموازنة العامة المخصصة لوزارة الصحة، من خلال توفير مزيد من الاعتمادات لمعالجة هذه الأمراض الناتجة جراء عن تناول لحوم فاسدة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية شن مزيد من الحملات المفاجئة، وتغليظ عقوبة المتورطين فى هذه الجريمة التى تؤثر على الصحة العامة، وتنعكس على المجتمع بالسلب، وتساهم فى زيادة الإصابة بالأمراض المزمنة، فى الوقت الذى تم إطلاق عدد من المبادرات لعلاج هذه الأمراض مثل حملة 100 مليون صحة، وغيرها من المبادرات التى تهدف لعلاج هذه الأمراض المزمنة، ومن ثم فإن عدم غلق هذه الأماكن يُهدر الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على الصحة العامة.

وطالب عضو البرلمان، إلقاء مزيد من الضوء على مثل هذه القضايا فى كافة وسائل الإعلام، لتوعية المواطنين وفى نفس الوقت لمنع الجمهور من التعامل مرة أخرى مع مثل هذه الأماكن، مرة أخرى.

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الجدير بالذكر أن تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن مضبوطات اللحوم، أكد أن الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر مارس 2020 بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (89,427) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لحدوث تغيير فى صفاتها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (757) محضر.