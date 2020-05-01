رئيس "سياحة النواب" :حادثة بيئر العبد الخسيسه لن تثني عزيمة خير أجناد الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب عمرو صدقى ، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بشدة الحادث الإرهابي الذى وقع بشمال سيناء وراح ضحيته بعض رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين وهبوا حياتهم وأرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدي حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء.
وقال " صدقى " فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن مثل هذا الحادث الخسيس يزيد الدولة المصرية كلها قوة وعزيمة على مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود بجميع صوره واشكاله واجتثاثه من جذوره، ولن تثني عزيمة خير أجناد الارض عن مواصلة عملهم وتضحياتهم وتقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها من اجل القضاء علي الإرهاب والإرهابيين .
وأضاف رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن هذه المحاولة الخسيسة من قوى الشر والظلام والارهاب لن تنال من مصر وامنها وتؤكد ان هؤلاء الارهابيين الخونة لادين لهم ولاوطن لهم ولايعرفون سوى لغة الارهاب وسفك دماء الابرياء متوجها بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته ويلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على المصابين .
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