8 اجتماعات لـ"خطة البرلمان" بحضور 7 وزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 8 اجتماعات الأسبوع المُقبل، للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور 7 وزراء من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وهم وزراء: (المالية – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الصحة والسكان – التربية والتعليم والتعليم الفنى – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التضامن الاجتماعى – التموين والتجارة الداخلية). ونستعرض فيما يلى موضوعات الاجتماعات والوزراء المدعوون للحضور: ونستعرض فيما يلى موضوعات الاجتماعات والوزراء المدعوون للحضور: 1- الأحد تناقش اللجنة الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021. بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 2- اجتماع ثانى يوم الأحد لمناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021. بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 3- يوم الاثنين تُناقش اللجنة مشروع موازنة قطاع الصحة فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021. بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان Advertisements 4- الثلاثاء تُناقش اللجنة مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021. بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى 5- الأربعاء تُناقش اللجنة مشروع موازنة قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم الفنى) فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021. بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى 6- تُناقش اللجنة فى اجتماع ثانى يوم الأربعاء مشروع موازنة قطاع التعليم (التعليم العالى والبحث العلمى) فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021. 7- الخميس تُناقش اللجنة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ىي ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021. بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 8- اجتماع آخر يوم الخميس لمناقشة الموضوعات التالية: (المخصصات الموجهة للأجور وتعويضات العاملين، المخصصات الموجهة للاستثمارات، متحصلات الجهات الإيرادية)، وذلك كله فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021. بحضور مندوبين عن وزاراتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور بحضور مندوبين عن وزاراتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور

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