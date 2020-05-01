محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
نفى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، ومرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة مزاعم بالاعتداء الجنسي أثارتها ضده مساعدة سابقة له.
وأضاف بايدن في بيان نشر اليوم قبل إجرائه مقابلة تلفزيوينة مقررة: "هذه المزاعم غير صحيحة... لم يحدث هذا مطلقا".
وتابع مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة بالقول إنه يجب الاستماع إلى ما تردده هذه المرأة بشأن الاعتداء الجنسي، ولكن "هذه القصص ينبغي أن تخضع لتحقيق وتدقيق مناسبين".
وأشار البيان إلى أن كبار مساعدي بايدن السابقين خلال فترة عمله كسيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1993، حيث زعمت تارا ريد وقوع الاعتداء الجنسي عليها، نفوا أي معرفة بذلك الحادث، بينما تقول ريد إنها اشتكت إليهم آنذاك.
كما لفت بيان بايدن أيضا إلى أن مؤسسات إخبارية حاولت اكتشاف حقيقة هذه الادعاءات التي أثارتها ريد، ولم تعثر على أي تصريحات لموظفين سابقين "تؤكد مزاعمها بأي شكل من الأشكال".
ويستعد بايدن لإجراء مقابلة مع شبكة "إم سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.
وتلقى بايدن دعوات متزايدة للرد على هذه الادعاءات، وذلك في الوقت الذي تحولت فيه مزاعم المرأة التي أثيرت بشكل علني العام الماضي، إلى تهمة خطيرة.
وأشار بيان بايدن بالتفصيل إلى سجله التشريعي في مجال حقوق المرأة.
وتبرز مزاعم الاعتداء الجنسي لهذه المساعدة السابقة ضمن روايات عدد من السيدات اللواتي اشتكين من أن بايدن قد قبلهن أو لمسهن بطريقة غير مناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر جو بايدن ينفي مزاعم مساعدة سابقة له بالاعتداء الجنسي عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.