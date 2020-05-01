السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (أ ش أ): أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة. وقال المتحدث باسم "الصحة السعودية" محمد العبد العالي - خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة العربية الإخبارية - إن هناك 20373 حالة نشطة، و117 حالة حرجة. وأضاف أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 169، مشيرا إلى ارتفاع حالات التعافي في المملكة إلى 3555 حالة.. مؤكدا ضرورة الابتعاد عن التجمعات لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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