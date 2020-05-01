والد "شهيد الفيوم": "عروستك في الجنة يا شهيد" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قال والد الشهيد مجند محمد عوض حواس ابن قرية الونايسة مركز إطسا، إن نجله لم يمت لكنه اليوم عريسًا في الجنة يزف إلى عروسه بأمر الله.

وشيع الآلاف من أبناء قرية الونايسة التابعة لمركز اطسا بالفيوم، والأماكن المحيطة بها، جثمان الشهيد محمد عوض عبد الحميد حواس، الذي استشهد أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأضاف والد الشهيد أن نجله يبلغ من العمر 23 عامًا و تخرج في كلية الهندسة جامعة الفيوم العام الماضي, وهو أكبر أشقاءه الذكور, وله شقيقتين تزوجتا وأقامتا في القرية نفسها.

وتابع "ياريتنى أنا اللي مت يا محمد، عروستك في الجنة يا شهيد إن شاء الله، أنت كنت مثالًا للحب والتفوق".

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وأكمل "محمد هو أكبر الذكور إلى جانب حواس دبلوم صنايع ومحمود طالب بكلية التجارة بجامعة الأزهر ولديّ بنتين متزوجات أكبر عمرًا من الأولاد".

وقال العميد ياسر سلومة عضو مجلس النواب عن دائرة إطسا بالفيوم, وأحد جيران الشهيد، إنه "محمد" التحق بسلاح المهندسين العسكريين في شمال سيناء منذ 5 أشهر بعد انتهاء دراسته في كلية الهندسة.

وتابع "سلومة": "يبلغ الشهيد من العمر 23 عامًا وتخرج في كلية الهندسة جامعة الفيوم العام الماضي, وهو أكبر أشقائه الذكور, وله شقيقتان من البنات متزوجات ويقمن بالقرية ذاتها".

وأوضح أن المهندس محمد عوض حواس كان مثالًا للشاب المتفوق والخلوق, ويحظى باحترام وحب جميع أبناء القرية, وكان ينتظر خروجه من الخدمة العسكرية للعمل ومساعدة والده البسيط الذي أفنى عمره من أجل أولاده وكان عايز يفيد بلده".

ونعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الشهيد المهندس مجند محمد عوض حواس ابن قرية الونايسة مركز إطسا، وجميع ضحايا الحادث الإرهابي الذين سقطوا ضحية الهجوم الغاشم، وقدم خالص العزاء لأسر الشهداء، وللشعب المصري، متمنيًا أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.