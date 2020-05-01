بالصور – تشييع جثمان شهيد حادث بئر العبد الإرهابي في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

شيع الآلاف من أبناء قرية الونايسة التابعة لمركز اطسا بالفيوم، والأمكان المحيطة بها، جثمان الشهيد محمد عوض عبد الحميد حواس.

وشهدت الجنازة تواجد لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة، وأطلق المشاركون هتافات تندد بالإرهاب ومن يقف خلفه.

وقال العميد ياسر سلومة عضو مجلس النواب عن دائرة إطسا بالفيوم, وأحد جيران الشهيد، إنه "محمد" التحق بسلاح المهندسين العسكريين في شمال سيناء منذ 5 أشهر بعد انتهاء دراسته في كلية الهندسة.

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وتابع "سلومة": "يبلغ الشهيد من العمر 23 عامًا وتخرج في كلية الهندسة جامعة الفيوم العام الماضي, وهو أكبر أشقائه الذكور, وله شقيقتان من البنات متزوجات ويقمن بالقرية ذاتها".

وأوضح أن المهندس محمد عوض حواس كان مثالًا للشاب المتفوق والخلوق, ويحظى باحترام وحب جميع أبناء القرية, وكان ينتظر خروجه من الخدمة العسكرية للعمل ومساعدة والده البسيط الذي أفنى عمره من أجل أولاده وكان عايز يفيد بلده".

ونعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الشهيد المهندس مجند محمد عوض حواس ابن قرية الونايسة مركز إطسا، وجميع ضحايا الحادث الإرهابي الذين سقطوا ضحية الهجوم الغاشم، وقدم خالص العزاء لأسر الشهداء، وللشعب المصري، متمنيًا أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكد محافظ الفيوم أن الإرهاب لا دين له وأن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش المصري وجموع الشعب إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره".