رواندا تعتزم تخفيف إجراءات الإغلاق يوم الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كيجالي- (د ب ا):

تعتزم رواندا تخفيف إجراءات أحد أشد الإغلاقات في أفريقيا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مع استمرار حظر التحرك من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا.

وسيتم السماح للعمال الأساسيين في المؤسسات العامة والخاصة بالعودة إلى أعمالهم مع السماح لبعض التجار بالعودة إلى الأسواق، في حين سيتم السماح للمطاعم والفنادق بفتح أبوابها حتى السابعة مساء، بحسب بيان من مكتب رئيس الوزراء تم بثه عبر البريد الإلكتروني.

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وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه سيتم السماح لوسائل النقل الجماعي بالعمل، بشرط إلزام الركاب بارتداء الأقنعة الواقية والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، سيستمر إغلاق دور العبادة والمدارس والمنشآت الرياضية.

كانت رواندا قد فرضت إغلاقا عاما منذ 21 مارس الماضي. وسجلت الدولة الأفريقية 243 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالات وفاة حتى الآن.