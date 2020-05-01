رامي مخلوف يوضح حقيقة المطالبات المالية لشركته

نشر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك يوضح فيه التزام شركة الاتصالات "سيريتل" التي يرأس مجلس إدارتها بدفع كافة التزاماتها المالية أمام الدولة ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

وأكد مخلوف في مقطع الفيديو أن شركة "سيريتل" لم تقصر في دفع مستحقاتها الضريبية، وتكفلت بسداد كافة التزاماتها، مشيرا إلى أنها أيضا تتقاسم عائداتها الربحية مع الدولة.

ونوّه مخلوف إلى أن المطالبات الحكومية للشركة غير محقة وخاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة برضى الأطراف، لافتا إلى أن له الحق في الاعتراض على القرارات الحكومية.

وتعهد مخلوف بنشر الوثائق التي تم تقديمها أمام الأجهزة المعنية مؤكدًا أن نفقات شركة الاتصالات حقيقة وغير وهمية.

وتوجه مخلوف في شريط الفيديو للرئيس السوري بشار الأسد لشرح ملابسات الأمور مطالبَا إياه بالتدخل وتوجيه

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الأوامر بالتدقيق متعهدا بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية.

كما تعهد بدفع المستحقات المطلوبة على الشركة إن كانت حقيقية، ضمن جدولة يتم الاتفاق عليها لمنع انهيار شركة الاتصالات.

ولفت رجل الأعمال السوري إلى أن "سيريتل" تشارك في الأعمال الإنسانية بنسبة 70 بالمائة من الأرباح السنوية.

وكانت الحكومة السورية قد فرضت قرارا بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وعدد آخر من رجال الأعمال إضافة إلى زوجاتهم بسبب "مخالفات جمركية".

ويأتي القرار بحسب بيان مديرية الجمارك "ضمانا لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بقضية تتعلق بمخالفة أنظمة الاستيراد وغرامات أخرى."