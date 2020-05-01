38 ألف إصابة و1.6 ألف وفاة بكورونا في أفريقيا والوباء يصل دولة جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا تجاوزت عتبة الـ38 ألفًا، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى أكثر من 1600.
وأكد الفرع الأفريقي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة أن إجمالي عدد الإصاباتبكورونا التي تم تسجيلها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 38706 إصابات، ويضم هذا الرقم 1629 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.
وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس في القارةبـ5647 إصابة، وتليها مصر (5537) والمغرب (4359) والجزائر (4006) وغانا (2074).
وتحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات بـ450 وفاة، وتليها مصر (392) والمغرب (168) وجنوب إفريقيا (103) والكاميرون (61).
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جزر القمر عن رصد أول إصابة بكورونا في أراضيها.
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