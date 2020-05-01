قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بواقع 475 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 39791 إصابة، حسبما ذكر موقع روسيااليوم.
وذكر معهد الصحة العامة الهولندي (RIVM) في إفادته اليومية أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 4893، مع تسجيل 98 وفاة جديدةخلال الـ24 ساعة الماضية.
وتظهر البيانات الأخيرة أن عدد الإصابات بلغ اليوم 475 إصابة جديدة، في حين كان العدد 514 يوم أمس الخميس.
وحذر المعهد من أن هذه النتائج هي لحالات مؤكدة فقط، في حين أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا.. الإصابات بكورونا تقترب من 40 ألفًا وتسجيل 98 وفاة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.