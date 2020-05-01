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أمريكا تسجل 30 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

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ارتفع عدد الإصابة بفيروس المستجد في الولايات المتحدة بنحو 30 ألف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتوفي أكثر من ألفي شخص، بحسب آخر إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

 

وقالت الجامعة في بيان أنه خلال الـ24 ساعة

الماضية في الولايات المتحدة تم تسجيل 29515 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، بينما أصيب أمس 27327 شخص بالفيروس.

 

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وأشار البيان إلى أنه خلال الساعات الـ24 الخيرة مات ما مجموعه 2029 شخصا جراء فيروس كورونا

المستجد.

ووفقا لجامعة جون هوبكنز، يوجد في الوقت الحالي في الولايات المتحدة، أكثر من مليون شخص مصابين بفيروس كورونا المستجد، 1070032، وتوفي أكثر من 62 ألف شخص.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أوائل شهر شباط/ فبراير، الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

 

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