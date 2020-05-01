ترامب يهدد بفرض رسوم على البضائع الصينية ردًا على كورونا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جديدة على بكين، ردًا على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "سي إن أي" أعلن ترامب أن اتفاقه التجاري مع الصين، الذي جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة، أصبح الآن ذا أهمية ثانوية بالنسبة إلى جائحة فيروس كورونا .

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وأشار ترامب أن مخاوفه بشأن

دور الصين في نشأة وانتشار فيروس كورونا تحظى بأولوية في الوقت الحالي على جهوده للبناء على اتفاق تجاري أولي مع بكين هيمن لفترة طويلة على تعاملاته مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال للصحفيين:"وقعنا اتفاقا تجاريا حيث من المفترض أن يشتروا، وهم يشترون

الكثير، في الواقع. لكن ذلك أصبح الآن أمرا ثانويا بالنسبة لما حدث مع الفيروس". وأضاف "وضع الفيروس ليس مقبولا تماما".

وردا على سؤال عما إذا كان يدرس وقف الولايات المتحدة سداد مدفوعات عن التزامات ديونها كوسيلة لعقاب بكين، قال ترامب "حسنا، يمكنني أن أقوم بالأمر بشكل مختلف. يمكنني أن أقوم بالشيء نفسه، لكن حتى مقابل المزيد من المال، فقط عبر وضع رسوم. لذا لست مضطرا لفعل بذلك".