غوتيريش: العالم يفتقد للزعامة في الحرب على "كورونا"

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن العالم يفتقد للزعامة في الحرب على فيروس كورونا.



وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي، إن المجتمع الدولي منقسم في وقت يعد فيه اتحاده "أهم من أي وقت مضى"، مشددا على أن هناك انفصالا بين الزعامة والقوة، حيث نرى أمثلة رائعة على الزعامة لكنها ليست مقترنة بالقوة، وعندما نرى القوة أحيانا لا نرى الزعامة اللازمة".



وجاءت تصريحات غوتيريش بعد اتهامات وسجال متبادل بين أمريكا والصين، على خلفية اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأخيرة بالتسبب بأزمة كورونا، وعدم الشفافية فيما يتعلق بمنشأ انتشار الفيروس.





وفي آخر تصريح له، قال ترامب إنه يعتقد أن تعامل الصين مع الوباء، دليل على أنها "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي يخسر انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر.

