كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 03:32 مساءً - انت الان تقراء خبر منتقدو الكرملين يطالبون الحكومة بتكثيف الدعم الاقتصادي لمتضرري الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشجع منتقدو الكرملين، الحكومة الروسية على تكثيف الدعم الاقتصادي للأفراد الذين تضرروا من إغلاق فيروس كورونا المستجد وهم يحاولون النقر على علامات الاستياء، وذلك بسبب تراجع تصنيفات الرئيس فلاديمير بوتين.

وتتهم ثلاث عرائض أطلقها ناقد "بوتين"، أليكسي نافالني، والتي حصلت على أكثر من 1.2 مليون توقيع بينها الحكومة بالفشل في تقديم مساعدة اقتصادية كافية وتطالبها بتقديم المزيد من احتياطياتها الهائلة، كما أوردت وكالة "رويترز".

ليس للالتماسات قوة ملزمة، لكنها تشير إلى غضب في بعض الأوساط من الألم الاقتصادي الذي ألحقته الأسر بسبب الإغلاق الذي بدأ في أواخر مارس وما زال جاريًا.

ويريد الموقعون على كل روسي بالغ أن يحصل على 20 ألف روبل (270 دولارًا) لشهر أبريل وأن يتم التنازل عن فواتير المرافق والضرائب للشركات الصغيرة. ويقولون أيضًا، إنه يجب تخصيص 2 تريليون روبل لمساعدة الشركات الصغيرة.

ووصف الكرملين مقترحات نافالني بأنها شعبية وسطحية.

انقلب "بوتين" يوم الثلاثاء على الإغلاق حتى 11 مايو، مددًا فترة من المتوقع أن يدفع خلالها أصحاب العمل لموظفيهم. يقول العديد من رجال الأعمال، إنهم لا يستطيعون القيام بذلك.

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ولتخفيف الألم، عرض بوتين وحكومته أعلى نطاق من إعانة البطالة - 12،130 روبل - على أي شخص فقد وظيفته بعد 1 مارس. وستتلقى بعض الشركات الصغيرة 12،130 روبل شهريًا لكل موظف لدفع أجور للموظفين.

كما تم منح الشركات الصغيرة إمكانية الوصول إلى القروض بأسعار تفضيلية وتخفيضات ضريبية. لكن معظم المساعدة الاقتصادية مخصصة للأعمال الكبيرة، كما يقول النقاد، وآخرون سيحصلون على مبلغ أقل بكثير في الوقت الذي تمتلك فيه روسيا احتياطيات دولية تزيد عن 560 مليار دولار.

قال ليونيد فولكوف، وهو حليف مقرب من نافالني: "نعتقد أن بوتين سيخرج من هذا الوضع بصورة خطيرة وخسائر انتخابية. ما هو عمقها المتبقي".

وأضاف: "لدينا شعور بأن هذه أزمة حادة، وأن الناس لا يحبون كيف تتعامل السلطات مع المشاكل أو بالأحرى كيف يتم تركها لمواجهة المشاكل بمفردها."

لقد نجا "بوتين"، الذي لا تنتهي ولايته حتى عام 2024، من العديد من الأزمات من قبل، وليس هناك ما يشير إلى أنه على وشك الإطاحة به. لكن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا تخلق صداعًا له.

ويقول البنك المركزي إن الإغلاق، الذي ضاعف من انهيار النفط، والصادرات الرئيسية لروسيا، وضع الاقتصاد في طريقه نحو انكماش بنسبة 4-6٪، ويحذر الاقتصاديون من ارتفاع وشيك في البطالة وموجة من الإفلاس.