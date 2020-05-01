حاتم عمور يعيد تقديم “إلى راح الغالي”.. نسخة “من المنزل”-فيديو

يواصل الفنان حاتم عمور، نشاطه الفني، رغم الحجر الصحي، حيث طرح عملا جديدا، حرص فريقه العمل فيه على إنجازه بطريقة إبداعية وتحترم التباعد الاجتماعي المفروض.

واختار حاتم عمور، تقديم واحدة من أشهر أغانيه، “إلى راح الغالي”، في نسخة جديدة تلائم إجراءات الحجر الصحي، حيث استعان بعازفين كل من منزله، أبدعوا في إنجاز العمل.

وطرح حاتم عمور، عمل الجديد، أمس الخميس، على قناته بيوتوب، ويعتبر ثالث عمل له في فترة الحجر الصحي، بعد أغنية “هاينة” مع أسماء لمنور، وأغنية جنيزيك الستكوم الرمضاني الذي يبث على القناة الثانية “الكوبيراتيف”.

وكان عمور قذ طرح أغنية إلى راح الغالي قبيل رمضان السنة المنصرمة، وكانت الأغنية الترويجية لمسلسل الماضي لا يموت الذي حقق نجاحا.