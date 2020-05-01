يواصل الفنان حاتم عمور، نشاطه الفني، رغم الحجر الصحي، حيث طرح عملا جديدا، حرص فريقه العمل فيه على إنجازه بطريقة إبداعية وتحترم التباعد الاجتماعي المفروض.
واختار حاتم عمور، تقديم واحدة من أشهر أغانيه، “إلى راح الغالي”، في نسخة جديدة تلائم إجراءات الحجر الصحي، حيث استعان بعازفين كل من منزله، أبدعوا في إنجاز العمل.
وطرح حاتم عمور، عمل الجديد، أمس الخميس، على قناته بيوتوب، ويعتبر ثالث عمل له في فترة الحجر الصحي، بعد أغنية “هاينة” مع أسماء لمنور، وأغنية جنيزيك الستكوم الرمضاني الذي يبث على القناة الثانية “الكوبيراتيف”.
وكان عمور قذ طرح أغنية إلى راح الغالي قبيل رمضان السنة المنصرمة، وكانت الأغنية الترويجية لمسلسل الماضي لا يموت الذي حقق نجاحا.
كانت هذه تفاصيل خبر حاتم عمور يعيد تقديم “إلى راح الغالي”.. نسخة “من المنزل”-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.