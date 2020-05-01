8 حالات شفاء من فيروس كورونا بجهة الشمال يرفع إجمالي المتعافين إلى 101 وتسجيل حالة وفاة جديدة

سجلت جهة الشمال 8 حالات شفاء جديدة، خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى حدود صباح اليوم الجمعة، إلى 101 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 18 في الجهة بعد تسجيل حالة واحدة في إقليم تطوان.

وكشف مصدر مسؤول من المندوبية الجهوية للصحة بالشمال، لـ”اليوم24″ أن حالات الشفاء الجديدة تتوزع على 5 حالات بعمالة طنجة أصيلة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 49 شخصا، يليه حالتين بإقليم تطوان رفعت الحالات المتماثلة للشفاء إلى 39 شخصا.

وأضاف المصدر ذاته، أن إجمالي حالات التعافي من الجائحة في إقليم العرائش بلغ 7 حالات بعد تسجيل حالتي شفاء جديدتين خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحالات المتماثلة للشفاء استقرت في إقليم الحسيمة في 6 حالات.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في جهة الشمال إلى حدود العاشرة من صباح اليوم، إلى 616 حالة، بعد تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة.