3 سنوات سجنا لشخص ادعى انه “المهدي المنتظر”…حرض الناس على خرق الطوارئ وكسر أنف قائد

قضت المحكمة الابتدائية بوادي زم، أمس الخميس، بالسجن النافذ في حق شخص ادعى أنه “المهدي المنتظر”، وقام بتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية، إلى جانب كسر أنف قائد.

وأدانت محكمة واد زم المتهم بالسجن النافذ ثلاث سنوات مع تحميله الصائر والإكراه في الأدنى، بعدما توبع بتهم مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في نطاق تدبير حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداء الكمامة وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية بواسطة الصياح، واستعمال العنف في حق موظف عمومي.

وتعود تفاصيل القضية ليوم الثلاثاء الماضي، حيث قام المتهم بتحريض المارة على عدم تصديق ماأسماه “كذب الحكومة” بخصوص فيروس كورونا، ودعوتهم إلى الصلاة بالمساجد، مدعيا أنه المهدي المنتظر الذي جاء لإنقاذهم.

هذا وقد جرى اعتقال المعني بالأمر بعد أن تسبب في كسر أنف قائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة واد زم الذي كان في حملة لتطبيق حالة الطوارئ المدينة.

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