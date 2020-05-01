نشرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تحديثا لآخر معطيات الحالة الوبائية بالبلاد، يشير إلى تسجيل 71 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، خلال 18 ساعة الأخيرة، ليصبح مجموع المتعافين من الفيروس في المغرب هو 1055 شخصا، من أصل 4529 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأخيرة، ليصبح مجموع من فتك بهم الوباء في المغرب هو 171 شخص.
وتراهن وزارة الصحة، على خطتها لاكتشاف حالات الإصابة بكورونا في وقت مبكر قبل ظهور الأعراض السريرية للفيروس على المصابين، من أجل التمكن من معالجتهم قبل تفاقم وضعهم الصحي.
يشار إلى أن نسبة كبيرة من المصابين الجدد بكورونا يتم اكتشافهم عبر التتبع الصحي للمخالطين، وهو التتبع الصحي الذي يرافق أزيد من ثمانية آلاف مخالط حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسجيل 71 حالة شفاء جديدة.. المتعافون من كورونا في المغرب يتجاوزون عتبة الألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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