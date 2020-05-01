حصيلة وفيات كورونا في إسبانيا تقترب من 25 ألف

أعلنت إسبانيا، اليوم الجمعة، أن وفيات البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، باتت تقترب من 25 ألف حالة، وسط تسجيل إصابات جديدة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، ارتفع اليوم إلى 24 ألفا و 824 وفاة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، با يقدر اليوم 215 ألفا و 216 شخص.

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ويأتي تزايد أعداد المصابين والمتوفين، بسبب كورونا في الجارة الشمالية، وسط سعيها لتخفيف القيود على الحركة بسكل أكبر ابتداء من 11 من شهر ماي الجاري، بالسماح بالزيارات العائلية وبين الأصدقاء، الذين يعيشون في المقاطعة ذاتها.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة “ماركا” الواسعة الانتشار، أن الترخيص بالزيارات العائلية سينطلق العمل به حينما تستجيب المقاطعات للشروط الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الأولى من العودة إلى الحياة الطبيعية بعد التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وشدد المصدر ذاته على كون التنقل من مقاطعة إلى أخرى يظل ممنوعا خلال الظرفية الراهنة، وتحديدا حتى نهاية الشهر المقبل.