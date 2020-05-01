الإصابات الجديدة بكورونا توزع على نصف جهات المملكة والدار البيضاء تسجل أكبر عدد

سجلت جهة الدار البيضاء سطات اليوم الجمعة، أكبر عدد من المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي لم تسجل ست جهات أي إصابات جديدة.

وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء سطات خلال 18 ساعة الأخيرة، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجموع المصابين فيها إلى 1120 حالة، تليها جهة مراكش آسفي التي سجلت 27 إصابة جديدة.

وفي ذات السياق، تشير آخر المعطيات إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو نفس العدد الذي سجلت جهة فاس مكناس اليوم، كما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة تسع حالات جديدة وسجلت جهة بني ملال خنيفرة ثلاث حالات.

يشار إلى أنه تم اليوم الجمعة تسجيل 106 حالات جديدة من الإصابة بكورونا في المغرب، ليصبح مجموع المصابين في البلاد هو4529 حالة.