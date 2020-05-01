عاجل..ارتفاع من جديد.. 106 إصابة جديدة بكورونا والمجموع يرتفع إلى 4529

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم الجمعة، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، ما مجموعه 106 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4529 حالة.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1055 حالة، بعد تسجيل 71 حالة تعافي جديدة، كما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس في 171 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة.

وكانت البلاد قد خلال بداية هذا الأسبوع أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر أبريل الجاري، حيث تم تسجيل 55 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، قبل أن تعود الحصيلة اليومية للمصابينالجدد بكورونا للارتفاع أمس، حيث سجلت 102 إصابة في 24 ساعة.