شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: 11 مايو ستكون الخطوة الأولى للخروج من الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

نبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو أيار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا وقال ماكرون خلال خطاب بمناسبة عيد العمال "لن يكون 11 مايو هو الممر إلى الحياة الطبيعية .. هناك عدة مراحل، و11 مايو واحد منها".

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