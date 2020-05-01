جاءت بها اميرة هندية.. أم الزائد وأم الطبرة ما تتميز به كربلاء برمضان 'صور'

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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لابرز ما تتميز به محافظة كربلاء خلال شهر رمضان المبارك.
وقال عدد من الناشطين ان "اللعب بالطائرات الورقية من أكثر الألعاب الشعبية رواجاً في محافظة كربلاء خلال هذا الشهر، حيث يلعب بها الكبير قبل الصغير"، مبينين ان "أم الزائد، أم الطبرة، أم الچعبية، أم الإعلام، سادة، جكري، جميعها أنواع واسماء طائرات ورقية تشتهر صناعتها في المحافظة".
وهنالك رواية تقول بأن أول من أدخل هذه اللعبة إلى كربلاء هي أميرة هندية جاءت للمدينة منذ زمن طويل، وجلبت معها هذه اللعبة التي كثُر روّادها على مرّ الزمن.
احد ابناء المحافظة ويدعى ناظم وهو أحد رواد اللعبة، يحتفظ بعدد من الطائرات الورقية قديمة الصنع، واحدة منها تمت صناعتها عام ١٩٧٨، وأخريات تعود لعام ١٩٩٠، إلى جانب طائرات صُنعت عام ١٩٥٥.
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