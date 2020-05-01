عبد المهدي: واثقون أن عمال العراق سيحققون النجاح في تحريك الاقتصاد الوطني

أعرب رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الجمعة، عن ثقته بأن عمال العراق سيحققون النجاح في تحريك الاقتصاد الوطني.



وأضاف :"نحن على ثقة تامة بأن عمال العراق ايضا سيحققون النجاح في إعادة العمل والإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني مجدداً". وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"تحل ذكرى عيد العمال العالمي هذا العام والبشرية جمعاء تواجه تحديا صحيا خطيرا أوقف عجلة الحياة والعمل، ويواجه شعبنا جائحة كورونا ببسالة وصبر ونجاح بشكل ميّز العراق عن بقية دول العالم".وأضاف :"نحن على ثقة تامة بأن عمال العراق ايضا سيحققون النجاح في إعادة العمل والإنتاج وتحريك الاقتصاد الوطني مجدداً". وأوضح عبد المهدي، أنه "بهذه المناسبة نبارك لعمال العراق حلول ذكرى عيد العمال العالمي، سائلين الله العلي القدير ان يمكن شعبنا وقواه العاملة المخلصة من تجاوز كل التحديات وحفظ أمنه وسلامته وتحقيق تطلعاته المشروعة".



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