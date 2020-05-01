إليسا توجه رسالة للعاطلين عن العمل بمناسبة عيد العمال

وجهت المغنية اللبنانية إليسا رسالة إلى العاطلين عن العمل بمناسبة عيد العمال، الموافق اليوم الجمعة.
وأضافت "لكن هذا العام بالذات، أتمنى أن لا ننسى كل العاطلين عن العمل الذين فقدوا أعمالهم".
كما دعت بأن "يزيح الله هذه الغمة عن لبنان وأن تتحسن الظروف".
ويحتفل العالم في الأول من مايو/أيار من كل عام بعيد العمال العالمي وذلك تقديرا وتكريما للعمال حول العالم.
ويعد هذا اليوم عطلة رسمية في أغلب الدول.
يعود الاحتفال بهذا اليوم إلى القرن التاسع عشر وتحديدا إلى العام 1886 عندما خرج آلاف العمال في الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من مايو في تظاهرات ضخمة للمطالبة بتحسين ظروف العمل غير الإنسانية وغير الآمنة والتي كانت تتسبب بموت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال سنويا.
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