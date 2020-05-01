وفاة المواطن النجفي رضا هيثم الذي تعرض لضربة في الرأس ايام التظاهرات

افاد مصدر محلي في النجف، الجمعة، بأن المواطن رضا هيثم الذي تعرض لضربة في الرأس ايام التظاهرات توفي قبل قليل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "المواطن النجفي رضا هيثم الذي تعرض الى ضربه في الرأس بواسطة حجر مقرنص ايام التظاهرات لدى توجهه الى الحي الصناعي بالمحافظة، توفي قبل قليل".
واضاف ان "هيثم توفي داخل مستشفى الكفيل بعد استجابة العتبة العباسية لمناشدة اطلقها فريق النجف برس التطوعي".
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