أول تعليق من جو بايدن حول "اتهامات جنسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقّب المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، رسمياً، الجمعة، حول اتهامات بالاعتداء الجنسي وجهتها إليه مساعدة سابقة، في قضية تعود إلى التسعينيات.



وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق في بيان شخصي إنّ "هذه (الادعاءات) غير صحيحة. لم يحصل ذلك أبداً".

واتهمت امرأة من كاليفورنيا تدعى تارا ريد، عملت مساعدة للموظفين في مكتب بايدن بمجلس الشيوخ الأمريكي من ديسمبر/ كانون أول 1992 إلى أغسطس/ آب 1993، السناتور الأمريكي في مقابلات إعلامية بالاعتداء الجنسي.

وقال أشخاص آخرون في مقابلات إعلامية إن ريد أخبرتهم فيما بعد عن واقعة مع بايدن، شملت امرأتين أكدتا بعض التفاصيل، في قصة نشرها موقع "بيزنس إنسايدر" الإخباري الاثنين.

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ومن جهتها، دافعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بقوة عن بايدن، وذلك بعد إعلانها تأييده رسميا في الانتخابات المقررة نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وأشارت إلى أن الموظفين الذين أداروا مكتب بايدن في مجلس الشيوخ قالوا إنهم لا يتذكرون أي شكوى من اعتداء جنسي.

كما سلطت بيلوسي الضوء على تاريخ بايدن الطويل في دعم السياسات لوقف الاعتداء على النساء.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي إن بايدن "تجسيد للأمل والتفاؤل والأصالة لبلدنا.. إنه شخص ذو قيم عظيمة".