قرقاش: الهجوم الممنهج على الإمارات هوس من العاجزين

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، إن الهجوم الممنهج من منصات إعلامية على السعودية ومصر والإمارات هوس من العاجزين والضعفاء.



وأضاف قرقاش، في تغريدة على تويتر: "أتوقف عند الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة ولا أستغرب".

وأشار إلى أن "بناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجهه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية يساعدها الضعيف والمهمش والمؤدلج".

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وتابع: "يذكرني هوس العاجز في استهدافه للإمارات والشيخ محمد بن زايد بالمثل المحلي والذي يميز بين.. من يأكل الثمر ومن يعّد الطّعام"".

وأوضح أن "الطّعام هو نوى الثمر أي من مخلفاته، وموقعنا سيبقى دائما في الصدارة (نأكل الثمر) وليبقى المتربص العاجز خلفنا يعّد الطّعام".

هجوم متزامن ومنسق شنته وسائل إعلام تركية وقطرية على الإمارات خلال الأيام الماضية، وما زال متواصلا، ضمن حملة افتراءات تستهدف جهود الإمارات لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتجفيف منابع الإرهاب وفضح مموليه.

جاء الهجوم بالتزامن مع إطلاق العملية الأوروبية العسكرية "إيريني" لمراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الأمر الذي من شأنه القضاء على مشروع أنقرة التخريبي، كونها تنهي تدفق الأسلحة التركية على المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية برئاسة فايز السراج.