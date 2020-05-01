16 عاما سجنا و74 جلدة لزوجين ناشطين على "انستقرام" بإيران

كشف ناشط إيراني أن قضاء بلاده حكم عليه وزوجته بالسجن 16 عاما و74 جلدة فضلا عن غرامة مالية بتهم بينها الدعاية ضد النظام بمنصة التواصل الاجتماعي "انستقرام".

ووفق موقع "راديو فاردا" فإن أحمد معين شيرازي يعيش مع زوجته شبنام شهروخي وطفليهما في منفى اختياري عقب الحكم عليهما في طهران.

ونقل الموقع عن شيرازي أن المحكمة أصدرت قرارها ضده وزوجته غيابيا جراء عدة تهم بينها "الدعاية ضد النظام"، ومنشورات "فاحشة ومبتذلة" عبر الشبكات الاجتماعية، والعمل ضد الآداب العامة ونشر الفساد الأخلاقي.

وقال شيرازي إنه عقب معرفته بالحكم تعين على عائلته مغادرة إيران في سبتمبر/أيلول عام 2019؛ لتجنب المضايقات.

وأشار إلى أنهما استدعيا مرارًا وتكرارًا إلى وزارة الاستخبارات، ووجهت لهم اتهامات بالتجسس، وتلقوا تحذيرً بشأن أنشطتهم عبر الشبكات الاجتماعي، وحتى أنهم تعرضوا للسجن يومًا واحدًا قبل خروجهم بكفالة.

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ولدى الزوجين نحو مليون ونصف متابع على حسابيهما مجتمعين، ويعرف الزوج باسم بيكاسو معين، وهو بطل ملاكمة سابق.

وحكم عليه بالسجن 9 سنوات، ويقول إن المحققين أخبروه بأنه لا يمكنه نشر أي شيء عن آرائه السياسية أو حتى نشر صور تظهر فيها زوجته بدون حجاب.

فيما حكم على الزوجة بالسجن سبعة سنوات، و74 جلدة، والعمل لمدة ثلاثة أشهر مع البلدية بدون أجر، بسبب مشاركتها عبر "انستقرام"؛ إذ كثيرًا ما كانت تنشر صورًا لها أثناء تدربها على (كيك بوكسينج) داخل شقة العائلة في طهران، وحدها أو مع زوجها.

كما كتبت عن حملها وأطفالها، وأحيانًا بشأن بعض القضايا السياسية أو الاجتماعية، وفي بعض الأحيان كانت تنشر دعاية لمنتجات خاصة بالأطفال أو إعلانات لجمعيات خيرية عبر حسابها.

وغالبًا ما تعتقل السلطات الإيرانية النشطاء على الشبكات الاجتماعية غير الملتزمين بتهم ومزاعم عديدة سواء أخلاقية أو سياسية.