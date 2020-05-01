بعد قرار الحظر.. صور رموز وشعارات حزب الله ممنوعة في ألمانيا

بات حزب الله اللبناني منظمة إرهابية محظورة بقوة القانون في ألمانيا، بعد أشهر من الجدل، والقرارات البرلمانية، والمطالبات العلنية باتخاذ الخطوة.

ومع إصدار وزارة الداخلية قرارا بحظر جميع أنشطة المنظمة على الأراضي الألمانية، الخميس، اتجهت الأنظار إلى رموز وشعارات الحزب المرسومة والمكتوبة والمصورة، والتي يمكن أن يستخدمها أنصاره أو المتعاطفين معه في ألمانيا رغم الحظر.

لذلك، حصرت السلطات الألمانية كافة شعارات الحزب، سواء الأساسية أو البديلة، ووضعتها ضمن شعارات التنظيمات المتطرفة المحظور تداولها علنا، أو استخدامها لأي غرض، حسب صحيفة بيلد الألمانية.

ووفق المادة 9 من قانون الجمعيات والمنظمات، يحق لوزارة الداخلية حظر تداول أو ظهور شعارات المنظمات المحظورة في البلاد.

ويأتي في مقدمة رموز حزب الله المحظورة، شعاره الأساسي المكتوب بحروف خضراء على خلفية صفراء مع رفع بندقية هجومية، وكافة التعديلات التي يمكن أن تجري عليه للتحايل على الحظر، وفق بيلد.

كما تحظر السلطات الألمانية شعار منظمة كشافة الإمام المهدي، وهي المنظمة الشبابية لحزب الله التي يجري فيها إعداد وتدريب الشباب على القتال.

ويمتد الحظر كذلك للشعارات المكتوبة التي يستخدمها حزب الله، وهي "حزب الله سينتصر"، و"المقاومة الإسلامية في لبنان".

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وحظرت الداخلية الألمانية أيضا رفع صور الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في أي فعاليات على الأراضي الألمانية. كما حظرت أيضا شعار "لبيك يا نصر الله".

وكانت شعارات وهتافات حزب الله تتصدر مظاهرات يوم القدس الذي ينظمه حزب الله في عدة مدن ألمانية، منها برلين، في مايو/أيار من كل عام.

وقال المتحدث باسم الداخلية الألمانية، ستيف التر كتب على صفحته في تويتر : "حظر (وزير الداخلية هورست) زيهوفر أنشطة المنظمة الإرهابية حزب الله في ألمانيا"، مضيفا: "اتخذت الشرطة إجراءات بشكل متزامن في العديد من الولايات منذ الساعات الأولى من الصباح".

وأضاف: "يمكن لسيادة القانون أن تعمل أيضا في أوقات الأزمات".

وفي ديسمبر الماضي، أصدر البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة، توصية غير ملزمة للحكومة بحظر حزب الله بشكل كامل، وتصنيفه منظمة إرهابية، فيما دعا العديد من السياسيين إلى حظر الحزب بشكل كامل خلال الأشهر الماضية.

أما الولايات المتحدة، فضغطت بقوة عبر سفيرها في برلين ريتشارد جرينل، من أجل حظر ألمانيا لأنشطة حزب الله بشكل كامل.

ووفق تقديرات هيئة حماية الدستور، فإن شبكة حزب الله في ألمانيا تضم أكثر من 1000 عضو، يجمعون التبرعات ويتواصلون عبر المؤسسات والمساجد التابعة لهم.