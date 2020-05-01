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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "غيلياد" الأميركية تُعلن أنها تسعى للحصول على ترخيص للبدء بتجارب على علاج لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
واشنطن - الخليج 365
أعلنت شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية، أنها تسعى للحصول على ترخيص للبدء بتجارب على علاج ريمديسيفر.
وكان الدكتور أنطوني فاوتشي، خبير الأوبئة ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الأربعاء، أن عقار "رمديسيفير" المضاد للفيروسات أظهر أثرا "واضحا" في علاج فيروس كورونا المستجد.
وقال من البيت الأبيض إن "المعطيات تظهر أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحا، مهما وإيجابيا في تقليص فترة شفاء" مرضى فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الخبير أن هذا الأمر يثبت "أن دواء يمكن أن يتصدى للفيروس".
وكانت شركة "غيلياد ساينسز" الأميركية، قد اعلنت الأربعاء، أن عقارها رمديسيفير أظهر نتائج "إيجابية" على مصابين بكوفيد-19 في إطار تجربة سريرية واسعة، وتمت بالتشارك مع معاهد صحة أميركية.
وقالت في بيان إن "غيلياد ساينسز تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات رمديسيفير لعلاج كوفيد-19".
وكانت الشركة بدأت اختبار هذا العقار، بعد أن أظهر نجاحا في مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس.
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