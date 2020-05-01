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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: بناء تكتل عربي لاستقرار وتقدم المنطقة يواجه هجمة إقليمية شرسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش إن بناء تكتل عربي ينظر إلى الاستقرار والتقدم كأساس للمنطقة ومستقبلها يواجه هجمة إقليمية شرسة للتدخل في الشؤون العربية.
وذكر قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر اليوم الجمعة أنه لا يستغرب من الأخبار الكاذبة التي تطال السعودية ومصر والإمارات وبوتيرة مستمرة من منصات معروفة.
وتأتي تغريدة قرقاش بعد أيام من بيان للخارجية الإماراتية أعربت فيه "عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية، بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي".
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