جنازة مهيبة للشهيد ملازم أول عبدالحميد صبحي بمسقط رأسه بقرية ديمشلت بالدقهلية "صور وفيديو"

خرج أهالي الدقهلية في جنازة مهيبة لتوديع للشهيد البطل ملازم أول قوات مسلحة عبدالحميد الإمام بمسقط رأسه بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية والذي استشهد أمس وهو صائم إثرانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاده وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.



وشارك في الجنازة المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة كفر الدوار والعقيد هيثم الصيفى نائب المستشار العسكرى والعميد أشرف جاد عبد الكريم من قيادات الجيش الثانى الميدانى وأعضاء مجلس النواب عن كفر الدوار.

وقدم السكرتير العام، واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، ونقلوا عزاء اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لهم والذى يشهد في التوقيت نفسه جنازة الشهيد مجند محمد عبد العزيز الجوهرى بكوم حمادة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

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واحتشد الآلاف من أهالي القرية ولفيف من الضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن القرية وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.